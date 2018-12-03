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توك شو

رانيا يوسف تكشف هوية الشخص سبب أزمة الفستان المثير

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
حسام الحارتي
روت الفنانة رانيا يوسف، سبب شرائها الفستان المثير الذي أثار غضب المصريين خلال ختام فعاليات القاهرة السينمائي، قائلةً "كنت في بلد عربي واشتريت الفستان، وكان عاجب أهلي وولادي، ولما كنت في المهرجان البطانة اترفعت وحصل اللي حصل".

وقالت "يوسف"، خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "الفستان ليه بطانة وكل السبب في إحداث الضجة كان المصور الموجود خلفي".

ونوهت بأنه كان يجب أن ينبهها البعض على ما حدث، مضيفة: "أنا تفاجأت ولقيت نفسي قدام المصورين ومعرفتش أعمل إيه، وأنا مش محتاجة شهرة علشان اعمل كدة".

وأوضحت أنها فوجئت بحدوث ضجة كبيرة ثاني أيام الاحتفال بسبب تداول الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة .

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