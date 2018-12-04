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حوادث

حبس أب حاول اغتصاب ابنته أثناء نومها فى عين شمس

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:49 م
حبس أب شرع فى اغتصاب
حبس أب شرع فى اغتصاب نجلته
كتب محمد صبرى
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على أب شرع في اغتصاب نجلته بعد أن اتهمته فى محضر بقسم عين شمس وبالعرض على النيابة قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من فتاة بالثانوى تتهم والدها بشروعه فى الاعتداء عليها أثناء نومها بشقتهما بالمنطقة، ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبط الأب الذي أنكر ارتكاب الواقعة وقررت النيابة عرض الفتاة على الطب الشرعى لبيان حقيقة الواقعة واستعجلت تحريات المباحث.
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