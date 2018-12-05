شيخ الصيادين يكشف معلومات جديدة عن المركب الغارق بالسويس

قال عمرو عمارة شيخ الصيادين إنه لم يتم العثور حتي الآن علي مركب الصيد المفقودة ياسين الزهيري التي اختفت منذ عدة أيام وعلي متنها ١٤ صيادا، حيث إن فريق الغطاسين بمياه خليج السويس فحصوا الموقع الذي كان يرجح احتواءه على مركب الصيد الغارق داخل مياه الخليج، وتبين وجود ألواح خشبية قديمة.



وواصلت فرق الغطس التابعة للشركات البترولية البحث عن المركب المفقود أو جثامين الصيادين المفقودين في مياه خليج السويس.



وقال بكري أبوالحسن نقيب الصيادين بالسويس إن الجهود مستمرة على الرغم من عدم عثور الغطاسين على المركب الغارق بالموقع المحدد.