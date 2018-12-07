نبيل شعيل يروج لألبومه الجديد قبل طرحه رسميًا

روج الفنان الكويتي نبيل شعيل لألبومه الجديد «نبيل شعيل 2019» عبر حسابه الشخصي على انستجرام، قبل أيام من طرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات للألبوم.



وشارك نبيل شعيل، برومو الألبوم المرتقب طرحه فى 11 ديسمبر الحالى عبر القناة الرسمية للقناة وعلى اليوتيوب، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بطريقة مختلفة.



ويضم الألبوم الذى يتعاون فيه نبيل مع عدد من المؤلفين والشعراء والملحنين والموزعين، ما يقرب من 6 أغانى حيث انتهى من تسجيلها تماما.



يذكر أن نبيل شعيل تعرض لهجوم شرس بسبب صورة له نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.



