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فن

شيرين تحيي حفلاً ضخماً بالكويت بعد طرح ألبوم نساي .. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:50 ص
شيرين تحيي أولى حفلاتها
شيرين تحيي أولى حفلاتها بعد طرح ألبوم نساي.. فيديو
عبد العزيز جمال
أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما في الكويت مساء أمس الجمعة ، بعد طرح ألبومها الجديد "نساي".

وأمتعت شيرين جمهورها بأغانيها، مثل: "على بالي، نساي، أنا كلي ملكك"، وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيها وعشاقها.

يذكر أن شيرين طرحت مؤخرا ألبوم "نساي"، والذي حقق نسبة مشاهدات مرتفعة.
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