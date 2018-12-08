شيرين تحيي حفلاً ضخماً بالكويت بعد طرح ألبوم نساي .. فيديو

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما في الكويت مساء أمس الجمعة ، بعد طرح ألبومها الجديد "نساي".



وأمتعت شيرين جمهورها بأغانيها، مثل: "على بالي، نساي، أنا كلي ملكك"، وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيها وعشاقها.



يذكر أن شيرين طرحت مؤخرا ألبوم "نساي"، والذي حقق نسبة مشاهدات مرتفعة.

