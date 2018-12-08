شيرين تحيي حفلاً ضخماً بالكويت بعد طرح ألبوم نساي .. فيديو

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما في الكويت مساء أمس الجمعة ، بعد طرح ألبومها الجديد "نساي".
وأمتعت شيرين جمهورها بأغانيها، مثل: "على بالي، نساي، أنا كلي ملكك"، وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيها وعشاقها.
يذكر أن شيرين طرحت مؤخرا ألبوم "نساي"، والذي حقق نسبة مشاهدات مرتفعة.
وأمتعت شيرين جمهورها بأغانيها، مثل: "على بالي، نساي، أنا كلي ملكك"، وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيها وعشاقها.
يذكر أن شيرين طرحت مؤخرا ألبوم "نساي"، والذي حقق نسبة مشاهدات مرتفعة.