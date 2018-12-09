وزير العدل يؤجل سريان السجل العيني بـ 6 محافظات

أصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل قرارا بتأجيل موعد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات الجيزة وأسوان وأسيوط ودمياط وسوهاج والإسماعيلية.



وتقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى على القسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة 2 شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

