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الرئيس السيسي: ندعو المستثمرين من داخل القارة وخارجها إلى استثمار الفرص المتاحة في الدول الإفريقية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:45 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الخـطيب
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستثمرين من داخل قارة افريقيا وخارجها إلى استثمار الفرص المتاحة في دولها.

وقال «السيسي»، "أننا اليوم في أمس الحاجة لمضاعفة جهودنا المشتركة على جميع المستويات لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن مصر حرصت علي زيادة استثماراتها في أفريقيا"، مضيفا: "ارتفعت الاستثمارات في 2018 إلى 1.2 مليار دولار ليصبح الإجمالي 10.2 مليار دولار".

وأوضح الرئيس السيسي، أنه لابد من زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية الي دول القارة السمراء في المجالات والتنمية، لافتا إلى أن العالم ينظر الي القارة الإفريقية باعتبارها أرض الفرص الواعدة وعلى انها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة لتحقيق النمو الاقتصادي.
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