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محافظات

غدا.. وزيرة الثقافة تفتتح قصر دسوق الجديد

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:07 م
غدًا.. وزيرة الثقافة
غدًا.. وزيرة الثقافة تفتتح قصر دسوق الجديد
محمود زيدان
تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، يرافقهما الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، غدا الاثنين، قصر ثقافة دسوق بعد تطويره وإعادة تأهيله، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن قصر ثقافة دسوق يعد درة جديدة تضاف إلى المشروعات الكبرى الجديدة التي تم افتتاحها على مستوى محافظة كفر الشيخ في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن قصر ثقافة دسوق يأتي كنافذة فنية وفكرية تضم مختلف ألوان الإبداع، وتعمل على تبني مواهب أبناء محافظة كفر الشيخ وتوجيه طاقات شبابها إلى مسارات، تعود بالإيجاب على محاور التنمية المستدامة للدولة.

وأضاف أن قصر ثقافة دسوق مُقام على مساحة 1200 متر، وتم تطويره وإعادة تأهيله ليتناسب ويخدم الأنشطة الثقافية والفنية لأبناء المحافظة، حيث يحتوي مسرحا يتسع لـ 650 مشاهدًا، ونوادى لتكنولوجيا المعلومات، وقاعات للفنون التشكيلية، الآلات الشعبية، ونادى أدب، ومرسمًا ومكتبة للأطفال، ومكتبة عامة.
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