نسرين طافش تهنئ غادة عادل بعيد ميلادها

شاركت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت فيه مع صديقتها الفنانة غادة عادل في كواليس فيلم "نادي الرجال السري" لتهنئ الأخيرة بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق أمس الثلاثاء 25 ديسمبر.





ووجهت نسرين طافش رسالة حب وتهئة لـ غادة عادل في عيد ميلادها، من خلال التعليق على الفيديو، إذ قالت: "عن شقاوتها وحلاوتها و حلاوة روحها ما بيخلصش الكلام .. كل سنة وانتي طيبة غدغودة العسل وسنينك الجاية تكون كلها صحة وفرح ونجاح وسلام وخير و حب ... وانتظرونا مع المبدع كريم عبد العزيز والمبدع ماجد الكدواني والمبدع بيومي فؤاد في فليم #نادي_الرجال_السري قريبا".





فيلم «نادي الرجال السري» يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ونسرين طافش وبيومى فؤاد ودينا فؤاد، تاليف ايمن وتار واخراج خالد الحلفاوى.





وتدور احداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول كريم عبد العزيز الذى يؤدى شخصية «أدهم»، ويعمل «طبيب أسنان»، وهو متزوج من الفنانة غادة عادل، ويستمر الزواج 10 سنوات، إلا أن العلاقة تصاب بفجوة كبيرة وتلجأ زوجته لمراقبته طوال الوقت فى إطار كوميدى، وخلال الأحداث يساعد «أدهم» أصدقائه فى دخول "نادى الرجال السرى”، ويقع أحد أصدقائه فى مشكلة ليتم ضربه بالنار، وهو ما يجعله يصاب فى ركبته ليبحث معه عن دكتور ليعالجه ليجد طبيبًا بيطريًا، إلا أنه يفاجأ بشكل كوميدى أن الجرح وجد عليه وجه الفنان سمير الاسكندرانى وهو إسقاط على الإعلان الذى قدمه الثنائى خلال مباريات كأس العالم فى إطار تشجيعهما لمنتخب الفراعنة.



