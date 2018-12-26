اجتماعات مكثفة للتحضير لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

تعقد إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد على، اجتماعات مكثفة لتوفير كل الدعم اللازم للدورة الثالثة المقرر انعقادها في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل، بحضور الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مؤسسة نون، والناقد الكبير يوسف شريف رزق الله نائب رئيس المؤسسة، الناقدة ماجدة موريس، مدير التصوير وديد شكري، الموسيقار د. راجح داود، اللواء على القليوبي المدير العام للمؤسسة والمحاسب القانوني فهمي فؤاد.



وأعرب مجلس الأمناء عن بالغ التقدير للمخرج مجدي أحمد على الذي يقود فريقا فنيا، وسينمائيا على أعلى مستوى من أجل خروج المهرجان في أفضل صورة.



كما حرص القائمون على المهرجان على توجيه الشكر للجهات الداعمة للمهرجان وعلى رأسها د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، د. رانيا المشاط وزيرة السياحة، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتوفيره كل الدعم لكي يخرج المهرجان في صورة تليق بشرم الشيخ، د. خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما ومستشار وزيرة الثقافة، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، د. محسن التونى عميد معهد السينما، د. إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية البحرية والدكتورة عزة هيكل عميدة كلية اللغة والإعلام.



جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون التي يرأسها الكاتب الصحفي جمال زايدة، وهي مؤسسة أهلية لا تهدف للربح، أسسها المخرج الكبير الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج الكبير داود عبد السيد، والناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، والناقدة د.ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكرى والناقدة ماجدة موريس، حيث تم إطلاق أربع دورات لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية ثم أطلقت مهرجان شرم الشيخ السينمائي.