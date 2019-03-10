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رياضة

السلام بديلا لملعب بورسعيد في استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

الأحد 10/مارس/2019 - 11:52 ص
شعار بطولة الأمم
شعار بطولة الأمم الإفريقية 2019
يسري غازي - عمرو الحلوانى
استقرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 المقرر إقامتها فى مصر، على تجهيز ملعب السلام للتواجد ضمن الملاعب المقرر أن تستضيف اللقب الإفريقى الكبير.

وجاء ذلك نتيجة وجود اتجاه قوى لاستبعاد ملعب "بورسعيد" الذى كان مرشحا لاستضافة أحداث البطولة الإفريقية نتيجة وجود العديد من الوصايا الهندسية بشأن ضرورة استبعاده لعدم جاهزية المدرجات بشكل كامل.

وتتواجد اليوم الأحد، لجنة تفتيش من "كاف" فى مصر لمعاينة الملاعب المرشحة لاستضافة بطولة أمم أفريقيا المقرّر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

ومن المقرّر أن تبحث لجنة التفتيش الموقف النهائي لاستاد بورسعيد من استضافة مباريات أمم أفريقيا بعد التقرير الذي أصدره اللجنة الهندسية بوجود شرخ في مدرج باستاد بورسعيد يحتاج لوقت طويل لإصلاحه، وأوصت اللجنة في تقريرها باستبعاد استاد بورسعيد وسط محاولات بحل لهذا الأمر.

كما من المقرّر أن تقوم اللجنة بجولة تفتيشية لكل الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة بجانب التعرف على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة الحدث الأفريقى الكبير.

وتشهد بطولة أفريقيا المقامة فى مصر مشاركة 24 منتخبًا مقسمة علي 6 مجموعات.

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