شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا في البحرين .. 14 مارس

تحيى المطربة شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا بدولة البحرين يوم 14 مارس الحالي ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر والتى تستمر فعالياته حتى شهر أبريل المقبل.





يذكر أن ألبوم "نساى" للنجمة شيرين عبد الوهاب نال أكثر من 27 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من إطلاقه على الموقع، ويضم ألبوم شيرين 12 أغنية، وهم: "حبه جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى"، ويذكر أن الألبوم هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد زواجها من النجم حسام حبيب.