لاسارتي يطمئن على الشناوي ومعلول في مران الأهلي

اطمئن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على محمد الشناوي حارس الفريق وعلي معلول الظهير الأيسر خلال أدائهما البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.



وتحدث لاسارتي، مع الشناوي ومعلول؛ للاطمئنان عليهما وتحفيزهما أثناء التدريبات المنفردة التي خضعا لها عصر اليوم على هامش مران الفريق الأخير بملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة التي تقام يوم السبت المقبل.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.