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خالد ميري للصحفيين بعد فوزه: طوقتم عنقي برباط من المحبة لا يمكن أن ينفصم

السبت 16/مارس/2019 - 08:57 ص
خالد ميرى ، الفائز
خالد ميرى ، الفائز بعضوية مجلس نقابة الصحفيين
معتز الخصوصي
وجه خالد ميرى ، رئيس تحرير جريدة الأخبار و الفائز بعضوية مجلس نقابة الصحفيين الشكر لزملائه من الصحفيين والصحفييات الذين منحوه أصواتهم فى الانتخابات.

وقال ميرى فى تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك":الحقيقة أنى لا اجد كلمات شكر أو تقدير يمكن أن تعبر عن امتنانى لكل الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين العريقة".

وأضاف:"لقد طوقتم عنقى برباط من المحبة لا يمكن ان ينفصم..ودمتم خير أصدقاء وصديقات ووفقنا الله لما فيه خير النقابة والمهنة والوطن".

وكانت قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين صباح اليوم، عن أسماء الفائزين بعضوية مجلس النقابة.

وجاءت الأسماء كالتالي:

تحت السن:
1- محمود كامل وحصل على 2107 أصوات
2- حماد الرمحي وحصل على 1288 صوتا
3- محمد يحيى يوسف 1154 صوتا

فوق السن:
1- خالد ميري وحصل على 2003 أصوات
2- محمد شبانة وحصل على 1961 صوتا
3- هشام يونس وحصل على 1475 صوتا

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