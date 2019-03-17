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رياضة

برشلونة يتقدم بهدفي ميسي على بيتيس في الشوط الأول

الأحد 17/مارس/2019 - 10:40 م
صدى البلد
القسم الرياضي
تقدم برشلونة على حساب نظيره ريال بيتيس، بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق ركلة حرة مباشرة ، وضعها بطريقة رائعة على يمين حارس ريال بيتيس ، ليتقدم في الشوط الأول لفريقه ، ورافعًا رصيده من الأهداف عن طريق الركلات الحرة لخمس أهداف وهو العدد الأكبر في الدوريات الخمس الكبرى حتى الآن.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ، عاد ميسي ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه بعد تمريرة رائعة من لويس سواريز، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بهدفين.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة ، ويطمح للفوز بمباراة اليوم ليزيد الفارق بينه وبين ملاحقه أتليتكو مدريد لـ10 نقاط.

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