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أخبار العالم

الصين وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:35 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
أ ش أ
أعرب نائب الرئيس الصيني ، وانج تشي شان ، ووزير الخارجية الباكستاني ، شاه محمود قريشي ، عن أملهما في تعميق (بكين ) و(إسلام آباد ) للتعاون في جميع المجالات .

وصرح المسؤول الصيني - خلال لقائه وزير الخارجية الباكستاني في (بكين) اليوم/ الثلاثاء/ بأن البلدين يتمتعان بعلاقات جيرة جيدة، مؤكدا تحقيق تقدم متواصل في إطار شراكات التعاون الاستراتيجي .

وأضاف أن إقامة علاقات حسن جوار ، وعلاقات ودية ، وخلق بيئة محيطة جيدة على أساس من التفاهم والثقة المتبادلة شرط مهم للبلاد لتحقيق التنمية ، مشيرا إلى أن الصين تدعم باكستان في استغلال الفرص، ومواجهة التحديات

وأعرب عن أمله في استكمال البلدين تعزيز التعاون، و تحقيق التقدم في المشروعات المهمة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، ومن بينها: مشروع الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقدير بلاده للدور الصيني البناء في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، مشيرا إلى استعداد (إسلام آباد ) تعزيز التعاون مع ( بكين ) في مختلف المجالات، ودفعها إلى مستوى جديد.

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