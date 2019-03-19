الصين وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات

أعرب نائب الرئيس الصيني ، وانج تشي شان ، ووزير الخارجية الباكستاني ، شاه محمود قريشي ، عن أملهما في تعميق (بكين ) و(إسلام آباد ) للتعاون في جميع المجالات .



وصرح المسؤول الصيني - خلال لقائه وزير الخارجية الباكستاني في (بكين) اليوم/ الثلاثاء/ بأن البلدين يتمتعان بعلاقات جيرة جيدة، مؤكدا تحقيق تقدم متواصل في إطار شراكات التعاون الاستراتيجي .



وأضاف أن إقامة علاقات حسن جوار ، وعلاقات ودية ، وخلق بيئة محيطة جيدة على أساس من التفاهم والثقة المتبادلة شرط مهم للبلاد لتحقيق التنمية ، مشيرا إلى أن الصين تدعم باكستان في استغلال الفرص، ومواجهة التحديات



وأعرب عن أمله في استكمال البلدين تعزيز التعاون، و تحقيق التقدم في المشروعات المهمة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، ومن بينها: مشروع الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقدير بلاده للدور الصيني البناء في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، مشيرا إلى استعداد (إسلام آباد ) تعزيز التعاون مع ( بكين ) في مختلف المجالات، ودفعها إلى مستوى جديد.