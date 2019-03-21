عقوبات صارمة تنتظر مدرب الزمالك لسلوك غير رياضي فى لقاء المقاولون

يواجه أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد بفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عقوبات من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة وفقا للوائح المتبعة للمسابقات المحلية.



ووفقا للتقرير الذى قام بتدوينه محمد الحنفى حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس فى الدورى المحلى فإن أيمن عبدالعزيز يواجه عقوبة السلوك غير الرياضى بعد اعتراضه على الحكم الدولي بشكل غير لائق عقب إنتهاء المباراة.



وبناءا على اللوائح المتبعة داخل لجنة المسابقات فإن عقوبة السلوك غير الرياضى تستوجب معاقبة العنصر المخطئ داخل المنظومة الرياضية بالإيقاف من مباراتين حتى 8 مباريات وفقا لجسامة الخطأ.



ونصت اللائحة على أنه فى حالة القيام بسلوك غير رياضي على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام إيقاف مباراتين، وفى حالة الاعتداء أو قذف زجاجات على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام الإيقاف 3 مباريات، وغرامة 10 آلاف جنيه.



وفى حالة السب أو البصق على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام إيقاف 4 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه، وفى حالة الإتيان بفعل فاضح أو إشارات بذيئة على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام ، إيقاف 6 مباريات وغرامة 10 آلاف جنيه.



كما أنه فى حالة القيام بسلوك غير رياضي تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسئولي تنظيم المباراة الإيقاف 4 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه أما فى حالة دفع الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسئولي تنظيم المباراة باليد الإيقاف ب 8 مباريات وغرامة 10 آلاف جنيه.



وفى حالة السب أو البصق على الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسئولي تنظيم المباراة الإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه.. وفى حالة الاعتداء بالضرب على الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسئولي تنظيم المباراة الإيقاف 8 أشهر وغرامة مالية 50 ألف جنيه.



يذكر أن مصدر مطلع داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة كشف عن أبرز ما جاء فى تقرير محمد الحنفى حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب الذى أقيم بينهما أمس الأربعاء فى الدورى الممتاز وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.



قال المصدر إن تقرير الحنفى خلا من وجود أية اعتداءات من جانب الأجهزة الفنية ولاعبي الزمالك وذئاب الجبل واقتصر على إعتراضات غير لائقة من جانب أيمن عبدالعزيز أحد أعضاء الجهاز المعاون فى نادى الزمالك فضلا عن تعرض الطاقم التحكيمي للسباب من قبل الجماهير فى المدرجات على مدار المباراة وإلقاء الزجاجات أثناء الخروج عقب انتهاء اللقاء.



وأوضح المصدر أن اللجنة قررت إيقاف الحنفى ومساعده سامي هلهل لأجل غير مسمى نظرا للأخطاء الصادرة فى لقاء الزمالك والمقاولون العرب، مضيفا أن إيقاف الأول جاء نظرا لتأخره عن الحضور إلى ملعب المباراة، حيث حضر قبل انطلاقها بنصف ساعة إلى جانب الأخطاء الفنية خلال مجريات اللقاء التى أثارت لغطا داخل الوسط الرياضي،لافتا إلى أن إيقاف سامى هلهل يأتي نظرا للخطأ الصادر منه باحتساب كرة أحمد على مهاجم المقاولون العرب تسلل قبل وصوله إلى منتصف ملعب المنافس.



وأشار إلى أن اللجنة قررت استبعاد الثنائى من إدارة مباريات الأهلي والزمالك خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن عقوبة الإيقاف لن يتم الإعلان عنها فى إطار سياسة اللجنة فى فرض السرية على عقوبات قضاة الملاعب.



ويتصدر الفارس الأبيض ترتيب جدول المسابقة المحلية برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه النادي الأهلي.





