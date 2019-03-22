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أخبار البلد

مصر تؤكد موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:27 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أ ش أ
أكدت جمهورية مصر العربية، موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١ بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيا وليست له أيّة شرعيّة دولية.

كما شددت، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء علي الأرض بالقوة.

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