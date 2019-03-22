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ديني

وزيرا الأوقاف والموارد المائية يؤديان صلاة الجمعة بجنوب سيناء.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:22 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أمل فوزي
يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد «السلام» بمدينة طابا، بمحافظة جنوب سيناء .

وينقل التليفزيون الرسمى على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة الثالثة من شهر رجب، التي يلقي خطبتها اليوم، وزير الأوقاف، وموضوعها «خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع».

وحضر الصلاة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وعلماء الأزهر والأوقاف، بمسجد السلام بمدينة طابا، وذلك بمناسبة مرور ثلاثين عاما على استرداد أرض طابا.

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