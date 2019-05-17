عودة أكثر من 950 لاجئا سوريا إلى بلادهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد حركة اللاجئين بأن أكثر من 950 لاجئا عادو إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال المركز في بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية : "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد 955 لاجئا إلى سوريا، من بينهم 398 لاجئا من لبنان (120 امرأة و203 أطفال) عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 557 شخصا من الاردن (167 امرأة و284 طفلا) عبر معبر نصيب.



ووفقا للمركز المصالحة الروسي، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 71 عبوة قابلة ناسفة.