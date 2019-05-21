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رياضة

أمم أفريقيا..بهذه الطريقة عبر نجم الإسماعيلي عن فرحته بالانضمام للمنتخب

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:47 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب باهر المحمدي نجم فريق الإسماعيلي عن سعادته البالغة بضمه لقائمة المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية. 

ونشر المحمدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بـ محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، وعلق بصوره لعلم مصر، وكتب "محمد صلاح".

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، قائمة ضمت 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقرر إقامته في "برج العرب"، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويدخل المنتخب الوطني، معسكرًا مغلقًا يوم 6 يونيو المقبل استعدادا للبطولة القارية، قبل أن يلتقي وديًا مع تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 في الشهر ذاته.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) - محمد أبو جبل (سموحة)

خط الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) - عمر جابر (بيراميدز) - علي غزال (فيرينسي البرتغالي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة).

خط الوسط: وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز).

خط الهجوم: أحمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).

وكانت أسفرت القرعة، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، إضافة إلى زيمبابوي.
أمم أفريقيا..بهذه الطريقة عبر نجم الإسماعيلي عن فرحته بالانضمام للمنتخب

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