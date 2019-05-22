كريم بامبو يتعادل لـ الإسماعيلي أمام الأهلي 1-1 في الدوري.. فيديو

أدرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي هدف التعادل أمام ضيفه الأهلي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.سجل الهدف كريم بامبو في الدقيقة 84 بعد تمريرة ضربت دفاع الأهلي لينفرد لاعب الأهلي السابق ويراوغ الحارس الشناوي بنجاح ويسدد في الشباك.كان البديل صالح جمعة نجح في صناعة الهدف في الدقيقة 74 بعد تمريرة مرت من الدفاع الأصفر بالكامل لتصل إلى أزارو الذي لم يتسلم الكرة بشكل جيد لترتطم بالأرض وترتفع ليحولها برأسية مرت من فوق الحارس إلى الشباك.ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة جمعها من 31 مباراة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة جمعها من 31 لقاء.