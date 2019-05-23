محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية لمشروعات خدمية بمدن نجع حمادي وفرشوط ودشنا

أجري اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، جولة تفقدية لمدن نجع حمادي وفرشوط ودشنا، لمتابعة الأعمال الإنشائية للمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بالمدن الثلاث، مؤكدًا حرصه علي المتابعة الميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها علي أرض المحافظة لتذليل أي معوقات والحفاظ علي معدلات تنفيذ تلك المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة.



بدأ الهجان، جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 300 ألف متر مربع والتي تم تخصيصها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن المجمع سيضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط، حيث سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 متر و480 متر تقريبًا، لافتًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمجمع تصل إلى حوالي 700 مليون جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 الف فرصة أخرى غير مباشرة.



وتابع الهجان، جولته بتفقد أعمال خط توصيل كهرباء محطة مياه فرشوط التي تصل طاقتها الإنتاجية الي ٤٠٠ لتر/ثانية لافتا الي ان خط الكهرباء بجهد" ١١ ك. ف" وطول ٦ كم وبتكلفة مالية تصل إلى ١٦ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم البدء في مد الكابلات الأرضية وجاري استكمال توصيل خط الكهرباء من خلال تثبيت عدد من الأبراج الهوائية، كما تفقد أعمال الحفر عبر الدفع النفقي لتعدية خط المياه الرئيسي للمحطة أسفل الطريق الزراعي حتي يتثنى ربط الخط الرئيسي بالشبكات الفرعية بالقرى، مشددًا علي ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تسليمه في أقرب وقت ممكن.



وفي مدينة دشنا، تفقد محافظ قنا، أعمال تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة والتي ستساهم في رفع قدرة المحطة من 400 لتر/ ثانية الي 800 لتر/ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للانتهاء من تنفيذ المحطة في أسرع وقت لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقري التابعة لها بشكل منتظم علي مدار اليوم وطوال أيام السنه، لاسيما في فصل الصيف.



واختتم الهجان، جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمبني مستشفى دشنا المركزي مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ بالمبني وصلت إلى 39 % وأن التكلفة الإجمالية لها تصل إلى 214 مليون جنيه، مضيفًا بأن المستشفى تقع على مساحة 2300م2 وتتكون من 4 طوابق تضم حوالي 43 غرفة بطاقة 85 سريرا" 66 اقامة مرضي - 7 عناية مركزة -12 مبتسرين" إضافة إلى 4 غرف للعمليات و 5 للإفاقة و 8 غرف عزل طبي ووحدة مركزية لرعاية الأطفال حديثي الولادة وقسم للحضانات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل و 6 مصاعد كهربائية.



كما تضم مبنى مستقلًا للعيادات الخارجية يضم 14عيادة و2 صيدلية وقسم الغسيل الكلوي الذي يضم 25 ماكينة ومبنى للنفايات إضافة إلى وحدة مكافحة حرائق وغرف مولدات كهرباء للطوارئ ووجه الهجان بضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تشطيب المبنى، تمهيدًا لتسليمه لوزارة الصحة للبدء في تجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية والآسرة.