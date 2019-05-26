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رياضة

نادر السيد: الزمالك أفضل من نهضة بركان وسيتوج بلقب الكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 01:13 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أن الأبيض أفضل من نهضة بركان، قبل إياب نهائي الكونفدرالية.

وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "التمنيات مناسبة للتوقعات، فالزمالك أفضل بشكل عام من نهضة بركان سواء فنيا أو حلول فردية، وسيتوج بالكونفدرالية".

وأكمل: "مباراة الذهاب كانت سجالا بين الفريقين، وكان هناك فرص كثيرة للزمالك، لكن كان مقدر الهزيمة لكي يكون هناك حافز أكبر في العودة لكي ينتصر".

وأضاف: "التتويج بالكونفدرالية ليس نهاية المطاف، فالزمالك دائما ما يفكر في البطولات القادمة، اللاعبين تمثل الملايين".

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