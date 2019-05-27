وائل القباني: التتويج بالكونفدرالية تاريخ جديد لنادي الزمالك

عبر وائل القباني، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بتتويج لاعبي نادي الزمالك بالكونفدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي.



وقال القباني خلال حواره ببرنامج" الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ، المذاع عبر قناة "صدى البلد" : "لاعبو الزمالك كتبوا تاريخا جديدا للفريق بعد تقديم مجهود كبير".



وأكمل :" لاعبو الزمالك لم يكونوا في أفضل مستوياتهم فنيا ولكنهم استطاعوا تحقيق الفوز والحصول على كأس الكونفدرالية الأفريقية ".



وتابع نجم الزمالك السابق :" أهم شيء التتويج بالبطولة، لا يهم الأداء في مثل هذه الظروف، الأهم هو المكسب والبطولة وليس الفنيات ".