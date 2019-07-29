على طريقة طلعت زكريا.. طيار يطلب من المسافرين ثمن البنزين.. فيديو

على طريقة المشهد الشهير للفنان طلعت زكريا وهو يقوم بدور الطيار الغاضب بطريقة كوميدية، والتى أصبحت فى فترة قصيرة واحدة من أطرف اللقطات السينمائية، إلى أن هذه المرة تحول المشهد لحقيقة بعدما طلب طيار عراقي ثمن البنزين من الركاب لاستكمال الرحلة.



أصاب هذا التصرف الركاب بالصدمة بعدما طلب الطيار من الركاب من المسافرين جمع مبلغ 3 آلاف دولار أمريكى، ثمنًا لوقود الطائرة.



فقرر ركاب الطائرة العراقية افتراش الأرض بمطار قرطاج الدولي في تونس، تعبيرًا عن غضبهم من تصرف الطيار الغريب.



أصدرت سفارة تونس فى العراق بيانًا عن واقعة الطائرة التى تأخرت عن الإقلاع بسبب تلكؤ قائدها عن دفع المبلغ المخصص لتزويد الطائرة بالوقود.



وكشفت السفارة أنه تم تسوية المشكلة مع سفارة العراق في تونس، والتي دفعت بدورها المبلغ المخصص للوقود.



