مفيش عنوسة وحلم الإنجاب لآخر العمر.. حقيقة عمليات تجميد البويضات للنساء بأسعار تبدأ بـ 15 ألف جنيه

بلغ عدد الإناث اللاتي لم يتزوجن فى الفئة العمرية 35 عاما فأكثر 472 ألف أنثى بنسبة 3.3% من إجمالى عدد الإناث فى تلك الفئة العمرية، وذلك خلال عام 2017، بحسب بيانات ومؤشرات جهاز الإحصاء حول ظاهرة "العنوسة فى مصر"، و يرجع ذلك – بحسب دراسة جهاز الإحصاء- للوضع الاقتصادي الذى يتضمن غلاء المسكن، وتكاليف الزواج من مهر، وتجهيز المنزل، وغيرها من الالتزامات التى أدت إلى تقليل فرص الزواج –خاصة فى الحضر- لعدم قدرة الرجل على القيام بكلِّ هذه الأعباء، لتبلغ نسبة "العنوسة" للإناث 4.2% فى الحضر، مقابل 2.6% بالريف.





للنساء والرجال





وهو الأمر الذي استغلته العديد من مراكز الإخصاب المجهري وأطفال الأنابيب، للإعلان عن ما يعرف بتجميد البويضات للفتيات اللاتي يخشين عدم الزواج وتخطي سن إمكانية الإنجاب "النهاردة مفيش حاجة اسمها عانس.. وعشان الكل عارف ان السن الكبير للبنات فرصته في الخلفة والولادة ضعيف.. دلوقتي لأي بنت النهاردة تقدر تولد في أي وقت وفي أي سن، يعني ممكن حتى تولد على سن الـ 60 سنة عادي..وكذلك الرجالة، وخلاص مبقاش في حاجة اسمها راجل عجوز مبيخلفش، لأن ممكن أي راجل يخلف حتى لو على سن 90 سنة عادي".





تكلفة التجميد





وبالتواصل مع المركز، أفاد الطبيب المسئول بأنه "عن طريق تجميد البويضات، اللي ممكن تحتفظ في التجميد لمدة من 20 لـ 30 سنة، تكلفة تجميد الحيوانات المنوية رخيص جدا بحوالي 15 ألف جنيه، ويمكن تجميد البويضات أغلى شوية عشان محتاج عملية وسحب أكثر من مرة ممكن توصل لأكثر من 50 ألف جنيه".





أسباب التجميد





"اذا كانت لديك حالة أو ظروف يمكنها التأثير على خصوبتك، قد يشمل هذا فقر الدم المنجلي، أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء، او لا قدر الله هتلجأي لعلاج السرطان أو مرض آخر يمكنه التأثير على قدرتك على الحمل، قد تضر بخصوبتك، تجميد البويضات قبل العلاج قد يُمكنك من الحصول على أطفال من صلبك فيما بعد، ولو عندك رغبة في حفظ بويضات صغيرة الآن لاستخدامها مستقبلًا، حفظ البويضات في سن صغيرة قد يساعدك على الحمل عندما تكونين مستعدة".. يتابع مسؤلي المركز عن اسباب اللجوء لتجميد البويضات.





إغراءات المراكز





مركز آخر لعلاج تأخر الحمل يعلن "تعرفى أن تجميد البويضات بيوقف شيخوختها و عجزها، البويضة بتكبر فى السن زيها زيك، و مع تقدم السن، بتقل كميتها و كفاءتها فى جسمك، لو بتكبرى و خايفة على بويضاتك، جمديها، لما ترجعى تحتاجيها، هتكون بكفاءة وجودة السن اللى جمدتيها فيه".





طريقة التجميد





وعند التواصل عن طريقة الجراحة تابع طبيب المركز "في الاول في مجموعة من الأدوية يتم الانتظام عليها، وبعد كدا يتم سحب البويضات على مرتين، أو ثلاث مرات لسحب عددٍ من البويضات لضمان عدم تلف أى منها، واستخدامها أكثر من مرة إذا تطلب الأمر، وقد تتكلف ما بين 40 و80 ألف جنيه حسب عدد مرات السحب، وقيمة الحفظ شهريا 300 جنيه".





"مفيش قلق من اختلاط البويضات، لأن في نظام برقم البطاقة ويحفظ داخل المعمل باسم الحالة مدى العمر، ووقت ما تتجوز وتحتاجها يتم الحقن المجهري علي طول بالمركز".





تجميد البويضات





وتعرف عملية تجميد البويضات بأنها عملية آمنه معترف بها من الجمعية الأمريكية للخصوبة ASRM، وتُستخدم للحفاظ على القدرة الإنجابية لدى النساء، حيث يتم جمع البويضات من المبيضين وتجميدها وتخزينها، ويمكن إذابة البويضات لاحقًا وتخصيبها بالحيوان المنوي وزرعها بداخل الرحم، ويمكن أن يساعدك طبيبك المعالج في فهم طرق تخزين البويضة، والمخاطر المحتملة المترتبة على تجميد البويضات.





وقد انتشرت هذة الطريقة العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا ‏في السنوات الأخيرة وقد تكون مناسبة للعديد من السيدات ‏قد يضعف مخزون المبيض عندهن مع التقدم في العمر أو بعد العلاج الكيماوي. ‏





مراحل التجميد





وتهدف عملية تجميد البويضات إلى منحهم فرصة أفضل للحمل في وقت لاحق في حياتهم ‏عندما يجدن شريك الحياة المناسب لهن، وتتم عملية تجميد البويضات وإرجاع الأجنة على عدة مراحل، فالمرحلة الأولى تستلزم تنشيط المبايض ‏للحصول على أكبر عدد من البويضات الناضجة عن طريق بروتوكول معين لتنشيط التبويض، أما المرحلة الثانية هي سحب البويضات من المبيض ثم يتم تجميدها بطرق خاصة للحفاظ عليها.





مرحلة الإنجاب



