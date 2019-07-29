تفاصيل حفلات علي الحجار خلال أغسطس المقبل

بعدما اطمان على نجاح حفله في افتتاح الموسم الصيفي لدار أوبرا دمنهور يوم الجمعة الماضي، والذي غنى فيه لأول مرة على الهواء أغنيته الأحدث "اتفقنا" من كلمات سالم الشهباني ولحن هيثم توفيق وتوزيع أحمد علي الحجار، يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإقامة أربع حفلات خلال شهر أغسطس.



أولى هذه الحفلات مساء الجمعة القادم الموافق 2 أغسطس، ضمن البرنامج الصيفي لمكتبة الإسكندرية، وهي التي رفعت لافتة "كامل العدد" قبل موعد الحفل بأكثر من أسبوع، بعدما تسابق جمهور عروس البحر الأبيض المتوسط، لحجز مقاعده في لقاء يتجدد مع مطربهم المفضل.



ويلتقي علي الحجار جمهوره مساء الجمعة 9 أغسطس، في حفل يقيمه نادي إيزي سبورتس العبد بموقع النادي بالهضبة الوسطى بالمقطم، ولا يقتصر حضور الحفل على أعضاء النادي وأسرهم، وإنما يفتح النادي الرياضي الاجتماعي، أبواب حجز تذاكر الحفل، لجمهور الحجار من غير أعضاء النادي.



وفي تقليد يحرص عليه منذ سنوات طويلة، ويمنحه الأولوية مهما ازدحمت أجندة ارتباطاته الفنية، يتجدد لقاء علي الحجار مع جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مساء الخميس 22 أغسطس على مسرح محكى القلعة، ويأتي حرص الحجار على هذا اللقاء المتجدد سنويًا، تقديرًا منه لجمهور مهرجان القلعة "السميع" على حد تعبيره، والذي تحرص دار الأوبرا المصرية على منحه فرص الاستمتاع بنجومه الكبار طوال أيام المهرجان، في حفلات تُباع تذاكرها بأسعار رمزية في متناول الجميع.



وأخيرًا يعود علي الحجار من جديد إلى جمهوره السكندري ليقف على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية مساء الخميس 29 أغسطس، وذلك في ختام الموسم الصيفي لدار الأوبرا المصرية هذا العام.

