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منوعات

يقود سيارته في المحيط لهذا السبب.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو صادم فى الساعات القليلة الماضية، كانت قد نشرته صحيفة مترو البريطانية، يظهر رجل قرر قيادة سيارته وسط مياه المحيط.

رصدت كاميرات المراقبة المثبتة على نادى لقوارب التزلح فى ساحل كوازولو ناتال الجنوبي بجنوب إفريقيا، لحظة قيام هذا السائح بقيادة سيارته تجاه قلب المياه.

ظل قائد السيارة بقترب تدريجيًا من المياه، حتى فتح باب السيارة بعد أن استفرت فى المياه وكشف عن ابتسامته.

يذكر أنه تم سحب السيارة لاحقًا بإستخدام جرار كبير بحسب تصريحات السلطات المحلية بالمدينة.

https://metro.co.uk/video/man-drove-car-sea-dare-1973936/?ito=vjs-link

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