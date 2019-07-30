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شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:30 ص
ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد
محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة .

و سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة HUSEYN JAVID وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 92متر والغاطس 5 متر و ذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية بالميناء. ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

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