المصرية للمطارات: مليار جنيه تكلفة تطوير مطار الغردقة الدولي

صرح اللواء وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بأن مطار الغردقة الدولي مر بثلاث مراحل للتطوير خلال الفترة من 1999 حتى 2005، ثم توالت أعمال التطوير والتحديث لزيادة سعة الركاب، حيث بلغت السعة الركابية خلال عام 2015، حوالي 13 مليون راكب سنويا.



وأوضح وائل النشار، خلال احتفالية الافتتاح التجريبي لأعمال تطوير مطار الغردقة الدولي، أن أعمال التطوير بمبنى الركاب شملت أعمال تطوير صالات السفر والوصول، بالإضافة إلى تطوير الحقل الجوي بالمطار، فضلا عن نظام جديد لتموين الطائرات، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير بالمطار تصل إلى مليار جنيه.



وأضاف رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن المطار يستقبل طرازات الطائرات كود f وهي أكبر طائرات، فضلا عن زيادة معدل الأمان بجميع المطارات المصرية، مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى من عمليات تطويرات المطارات ونحن الآن في المرحلة الثانية.



وأكد وائل النشار أن المطارات المصرية مرت باختبارات ولجان تفتيشية من مختلف دول العالم، وحظت بالشكر والتقدير من اللجان العالمية، مشيرا إلى أن مستوى الأمان عالٍ للراكب في المطارات المصرية.



ويشهد احتفالية افتتاح مطار الغردقة الدولى وزيرا الطيران والسياحة، ورؤساء الشركات التابعة لقطاع الطيران المدنى أبرزهم اللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وعدد من رؤساء الشركات التابعة القابضة مصر للطيران، والطيار سامح حفني، رئيس سلطة الطيران المدني.



وشملت أعمال تطوير مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة؛ إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة المبنى، وتركيب المنظومة الأمنية stx"، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.





