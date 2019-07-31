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شاهد.. الخدمات البيطرية تشن حملات على شوادر بيع الأضاحي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:40 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
شنت لجنة من هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، حملتين تفتيش على شادر يوسف الدقاق وأحد شوادر بيع الأضاحي واللحوم الحمراء بمنطقة فيصل والدقي. 

وقام أطباء الحملة بالتفتيش على الشادر للتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة، وتم فحص عينات من الأضاحي للتأكد من صلاحيتها وسلامتها للذبح في عيد الأضحى. 

وتكثف وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية من الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى، للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، والتأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافى.

وخصصت وزارة الزراعة خطا ساخنا تستقبل منه الشكاوى والاستفسارات فى هذا الصدد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية برقم 19561 أو على 33372198 - 37602976 تليفونات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فيما تم رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحى.

وأرسل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة كتابا لجميع مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكل المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحى، والتواصل الفورى مع القطاع فور حدوث أى مشكلة لتذليلها فى حينه.

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