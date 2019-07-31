حملات مكبرة في 3 محافظات لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

واصلت مديريات أمن (بورسعيد، الدقهلية ، دمياط) تكثيف تواجدها الأمنى بنطاق (بحيرة المنزلة) بالإشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة ، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.



أسفرت الحملات بنطاق مديرية أمن الدقهلية عن تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 3000 متر).



وبنطاق مديرية أمن دمياط تم إزالة غزل تحاويط مخالف ، بطول ( 30 مترا ) و إزالة ( 18 مترا ) غزل شرك طير مخالف و إزالة ( 16 ) جوبية صيد مخالفة و إزالة ( 25 ) وحدة غرائز خشبية .



فى نطاق مديرية أمن بورسعيد تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 50 ألف متر).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلال بالنظام والأمن العام .