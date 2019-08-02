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تغريم مستأجر شاطئ خاص بالإسكندرية لسماحه بدخول الكلاب.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:07 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
وقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، غرامة على مستأجر شاطئ رأس التين، وذلك لسماحه بدخول كلاب، بالمخالفة للتعليمات الصادرة بمنع اصطحاب المصطافين للحيوانات.

وأجرى اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف بجولة ميدانية مفاجئة، اليوم الجمعة، على شاطئي الأنفوشي ورأس التين، لمراقبة أسعار التذاكر وجودة الخدمة المقدمة لزوار ومواطني الإسكندرية.

وقال رشاد، إنه رصد خلال الجولة بوجود عدد من المخالفات تتعلق بسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول والسماح بدخول حيوانات، ما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط، مؤكدا أنه سيتم توقيع غرامات على مستأجري الشاطئين.

وشدد رئيس إدارة السياحة والمصايف، على المصطافين بعدم الخضوع لأي استغلال أو دفع إكراميات، والإبلاغ فورا عن أي مشكلة أو مضايقات يتعرضوا لها على الشواطئ.
تغريم مستأجر شاطئ خاص بالإسكندرية لسماحه بدخول الكلاب.. صور
تغريم مستأجر شاطئ خاص بالإسكندرية لسماحه بدخول الكلاب.. صور
تغريم مستأجر شاطئ خاص بالإسكندرية لسماحه بدخول الكلاب.. صور
تغريم مستأجر شاطئ خاص بالإسكندرية لسماحه بدخول الكلاب.. صور
تغريم مستأجر شاطئ خاص بالإسكندرية لسماحه بدخول الكلاب.. صور

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