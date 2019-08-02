طرح بوستر غير رسمى من فيلم احمد حلمى الجديد

بدأت عدد من دور العرض فى طرح بوستر غير رسمى من فيلم النجم أحمد حلمي الجديد "خيال مآتة" المقرر عرضه في الفترة المقبلة.



يقدم أحمد حلمى شخصية جديدة ومختلفة تمامًا فى السينما حيث يظهر فى فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتى تبدأ بها أحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عاما، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عاما فى فترة 1968.



فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم.



الفيلم من سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.