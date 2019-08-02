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رياضة

ايلينا شوميكر: منتخب مصر للسباحة بالزعانف قادر على اقتناص ميدالية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:01 م
شوميكر : منتخب مصر
شوميكر : منتخب مصر للسباحة بالزعانف قادر علي اقتناص ميدالية
ريهام بكير
أكدت الأمريكية الأوكرانية ايلينا شوميكر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للسباحة بالزعانف، ثقتها في المستويين الفني والبدني لسباحي وسباحات المنتخب الوطني للناشئين.

وتوقعت ايلينا شوميكر حصول المنتخب الوطنى للسباحة علي ميدالية ومركز متقدم في منافسات السباحة بالمياه المفتوحة وخاصة في سباق 4× 2 كيلو مترا تتابع مختلط بالمجرى المائي في شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها، في محاضرة فنية التى عقدت اليوم للأجهزة الفنية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ومدربي المنتخب علي هامش حضورها لختام منافسات السباحة بالزعانف-مسافات قصيرة-.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين خلال الفترة من28 يوليو وحتي 4 أغسطس الجارى.

وقالت ايلينا شوميكر إن مصر قادرة على انتزاع ميدالية في سباقات للمياه المفتوحة علي الرغم من شراسة المنافسة مع أبطال العالم في اللعبة روسيا وأوكرانيا واليونان.

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