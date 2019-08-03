تداول 170 شاحنة بضائع و321 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 170 شاحنة و321 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمانة والقاهرة وعلى متنهما 9 شاحنات، بينما تغادر السفينتين أمانة والحرية2 ، فيما استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و25 سيارة وغادرت السفينتين القاهرة وأمانة وعلى متنهما 29 شاحنة و38 سيارة.



كما يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهما 34 شاحنة و29 سيارة بينما تغادر العبارة سينا فيما استقبل الميناء أمس العبارة ايلة وعلى متنها 13 سيارة وغادرت 3 سفن وهى برنسيسة،ايلة،سينا وعلى متنهم 42 شاحنة.



بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 112 سيارة فيما استقبل الميناء أمس العبارة الرياض 104 سيارات.

