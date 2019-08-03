ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 170 شاحنة بضائع و321 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:45 م
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 170 شاحنة و321 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمانة والقاهرة وعلى متنهما 9 شاحنات، بينما تغادر السفينتين أمانة والحرية2 ، فيما استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و25 سيارة وغادرت السفينتين القاهرة وأمانة وعلى متنهما 29 شاحنة و38 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهما 34 شاحنة و29 سيارة بينما تغادر العبارة سينا فيما استقبل الميناء أمس العبارة ايلة وعلى متنها 13 سيارة وغادرت 3 سفن وهى برنسيسة،ايلة،سينا وعلى متنهم 42 شاحنة.

بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 112 سيارة فيما استقبل الميناء أمس العبارة الرياض 104 سيارات.

ترشيحاتنا

خمسة وخميسة.. عدوى فيروسية قاتلة تهاجمك بعد ذبح الأضحية.. فيديو

التموين: 71 شادرا لبيع اللحوم على مستوى الجمهورية بأسعار أقل 20% عن الأسواق

علاج الاسهال بالأعشاب.. وسائل طبيعية للشعور بالارتياح

لحظات فصلتهم عن الموت .. نجاة رجل وابنته من حادث مروري مروع

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

الخشت يعلن مفاجأة لـ معيدي جامعة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي