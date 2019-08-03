العمود الفقري والعدوى..أعراض وأسباب الإصابة بـ عرق النسا

يشير عرق النسا إلى ألم الظهر الناجم عن مشكلة في العصب الوركي، وهو العصب الكبير الذي يمتد من أسفل الظهر أسفل الجزء الخلفي من كل الساق، عندما يصيب شيء ما أو يضغط على العصب الوركي ، يمكن أن يسبب ألمًا في أسفل الظهر ينتشر في الفخذ و الأرداف والساق، ما يصل إلى 90 ٪ من الناس يتعافون من عرق النسا دون جراحة.



لذلك نقدم لك في هذا التقرير الأعراض والاسباب التي تصيب بعرق النسا وفقًا لموقع "webmd".



أعراض وأسباب عرق النسا:

أكثر أعراض عرق النسا شيوعا هو ألم أسفل الظهر الذي يمتد عبر الورك والأرداف وأسفل ساق واحدة.

- يصيب الألم عادة ساق واحدة فقط وقد يزداد سوءًا عند الجلوس أو السعال أو العطس.

-قد تشعر الساق أيضًا بالخدر أو الضعف أو الوخز في بعض الأحيان.

- أعراض عرق النسا تميل إلى الظهور فجأة ويمكن أن تستمر لعدة أيام أو أسابيع.





آلام الظهر:

ما يصل إلى 85 ٪ من الأميركيين يعانون من نوع من آلام الظهر خلال حياتهم. ولكن هذا لا ينطوي دائما على العصب الوركي. في كثير من الحالات ، يكون ألم الظهر نتيجة الإفراط في توتر العضلات أو شدها في أسفل الظهر، ما يميز عرق النسا في معظم الأحيان هو الطريقة التي يشع الألم أسفل الساق والقدم. قد يبدو وكأنه تشنج الساق السيئة الذي يستمر لعدة أيام.



السبب الأكثر شيوعًا لعرق النسا هو القرص الغضروفي:

تعمل الأقراص مثل الوسائد بين فقرات العمود الفقري. تصبح هذه الأقراص أضعف مع تقدم العمر وتصبح أكثر عرضة للإصابة. في بعض الأحيان ، يمتد مركز القرص الذي يشبه الهلام عبر البطانة الخارجية ويضغط على جذور العصب الوركي. سيحصل حوالي 1 من كل 50 شخص على قرص فتق في مرحلة ما من الحياة، سوف تصل إلى ربع هذه الأعراض التي تستمر لأكثر من 6 أسابيع.



تضيق العمود الفقري:

يمكن أن يؤدي التآكل الطبيعي للفقرات إلى تضييق القناة الشوكية. هذا الضيق ، الذي يسمى تضيق العمود الفقري ، قد يضغط على جذور العصب الوركي. تضيق العمود الفقري أكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 60.



أورام العمود الفقري:

في حالات نادرة ، قد ينجم عرق النسا عن نمو أورام داخل أو على طول الحبل الشوكي أو العصب الوركي. مع نمو الورم ، قد يضغط على الأعصاب التي تتفرع عن الحبل الشوكي.



الكمثري العضلات المضغوطة:

الكمثري هو عضلة موجودة بعمق داخل الأرداف. يربط العمود الفقري السفلي مع عظم الفخذ العلوي ويمتد مباشرة عبر العصب الوركي. إذا دخلت هذه العضلات في التشنج ، فقد تضغط على العصب الوركي ، مسببة أعراض عرق النسا. متلازمة الكمثري (Piriformis) أكثر شيوعًا عند النساء.



التهاب الحوض العجزي:

التهاب الحوض العجزي هو التهاب في أحد المفاصل العجزي الحرقفي أو كلاهما ، وهو المكان الذي يتصل فيه العمود الفقري السفلي بالحوض، يمكن أن يسبب التهاب الحوض العجزي ألمًا في الأرداف وأسفل الظهر وقد يمتد إلى أسفل أو كلا الساقين. يمكن أن يزداد الألم مع الوقوف لفترات طويلة أو تسلق السلالم. يمكن أن يكون سبب التهاب الحوض العجزي هو التهاب المفاصل أو الإصابة أو الحمل أو العدوى.



الإصابة أو العدوى:

الأسباب الأخرى لعرق النسا تشمل التهاب العضلات ، العدوى ، أو الإصابة ، مثل الكسر بشكل عام ، أي حالة تهيج العصب الوركي أو يضغط عليه يمكن أن تسبب الأعراض. في بعض الحالات ، لا يوجد سبب محدد لعرق النسا