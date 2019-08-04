عمره يوم واحد.. أم تلقي رضيعها أمام منزل وتهرب

يصعب اختيار كلمات تناسب قسوة قلب الأمهات التي تفرط بكل سهولة في أطفالهن، ولا تلتفت إلى مسؤولية تلك الروح التي وجدت نفسها في هذا العالم بين يدين شخص مهمل أيا كان السبب الذي دفعته لذلك.



عثرت الشرطة الأمريكية على طفل في أحد شوارع ولاية بنسلفانيا ، كان نائما بسبب ارتفاع درجة حرارته فقد القدرة على البكاء وذهب في سبات عميق لأن عمره لا يتعدى الساعات، حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" .



وجدت الشرطة ورقة مع الطفل الذي كان ملفوفا في قطعة قماش بيضاء مكتوب عليها عليها اسمه وأن عمره يوم واحد، وأن والدته تركته أمام أحد البنايات في الشارع.



قامت الشرطة بسؤال الجيران إذا كان لديهم أي معلومة عن ذلك الرضيع و لكن لم يجب أي شخص ، وتوعدت الشرطة للأم إذا عثرت عليها ستحاكمها بتهمة الإهمال .