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رياضة

رقم جديد لـ أوباما .. شيكابالا يعود لارتداء قميصه المفضل في الزمالك

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:56 ص
رقم جديد لأوباما
رقم جديد لأوباما .. شيكابالا يعود لارتداء قمصيه المعتاد
ريهام بكير
عاد محمود شيكابالا لاعب الزمالك إلى بيته "القلعة البيضاء، بدءا من الموسم المقبل بعد تجربة احترافية غير موفقة في الدوري اليوناني.

ومع عودة الاباتشي ،أصبح في حكم المؤكد تنازل لاعب الفريق يوسف إبراهيم أوباما عن رقم قميصه الحالي لصالح شيكابالا.

ومن المعروف أن الفتى الأسمر يرتدي القميص رقم 10 منذ أن لعب لصفوف القلعة البيضاء، وهو الرقم الذي لعب به أوباما منذ رحيل الأباتشي الي نادي ابولون اليوناني ، وقررت إدارة النادي منح القميص رقم 20 لأوباما مقابل أن يعود شيكا لارتداء قميصه القديم.

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