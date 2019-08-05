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فيديو جديد لحظة إطلاق النار على منفذ هجوم أوهايو الأمريكية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:23 ص
هجوم أوهايو
هجوم أوهايو
شريف سيد
نشرت وسائل إعلام أمريكية فيديو جديدا، للحظات قبل قتل الشرطة لمنفذ هجوم مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، والتخلص منه قبل قتل مزيدا من الأشخاص.

ويظهر شريط الفيديو لحظة هروب الأشخاص المتواجدين في الشارع بالاختباء إلى داخل مبنى، من أجل إنقاذ حياتهم من إطلاق النيران.

اختبئ رجل شرطة أمريكي بين الناس داخل المبنى في انتظار قدوم منفذ الهجوم، ليطلق النيران عليه ليسقط على الأرض، ويحاول النهوض مرة أخرى، إلا أن الشرطي ينهي يطلق عليه مزيدا من الرصاص.

وأسفر حادث إطلاق النار في أوهايو عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخصا.

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