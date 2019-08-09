ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط لص سرق مجوهرات وأجهزة من شقة بالمعادى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:42 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط لص سرق مجوهرات وأجهزة من شقة بالمعادى.

وأثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة المعادى وبصحبته القوة المرافقة بشارع 216ـ دائرة القسم تمكن من ضبط عامل وبحوزته حقيبة بداخلها مجوهرات وأجهزة قدرت بنصف مليون جنيه.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته اعترف بسرقتها من داخل مسكن موظف بالمعاش وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعمله طرف المجني عليه وقيامه برعايته خطط لسرقة مسكنه .

وفي سبيل ذلك استغل عدم تواجده بالشقة سكنه وتمكن من الدخول باستخدام مفتاح كان بحوزته والاستيلاء على المضبوطات باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة واقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد تحرر عن ذلك المحضر اللازم , والعرض على النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط لصين تخصصا فى سرقة المساكن بالشروق

ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات بالمعادي والتبين ومدينة نصر

ضبط لص سرق شقة بالبساتين قبل اكتشاف صاحبها للواقعة

ضبط مرتكب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بالمعادى

ترشيحاتنا

طريقة عمل الفشة.. 5 وصفات شهية بالثوم والكبدة والطحال

بـ لوك جديد .. منة فضالي تفاجئ متابعيها في أحداث إطلالة

شاهد.. رئيس دولة يتجول في الشارع قبل لحظات من اقتحام منزله

الأهلي يعلن ضم لاعب جديد

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر لليد وتايوان فى مونديال مقدونيا للناشئين

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

المالية: كميات إضافية من الفكة فى العيد تيسيرًا على المواطنين

ودع أهله بهذا المكان.. ماذا فعل إرهابي معهد الأورام قبل تفجير نفسه .. فيديو

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف| رد محمد صلاح على عنصرية الجماهير الإنجليزية

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على عمر ياسمين عبد العزيز

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز