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في ثاني أيام العيد.. المجازر تستقبل 3824 أضحية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:19 م
المجازر - ارشيفية
المجازر - ارشيفية
جمال صلاح الدين
استقبلت المجازر على مستوى محافظات الجمهورية، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، 3824 أضحية تم ذبحها مجانا للمواطنين

وأضاف محمود أن المذبوحات تنوعت ما بين أبقار وجاموس وماعز وأغنام وجمال.

وأضاف "رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية"، أن المجازر تقدم هذه الخدمة مجانا للمواطنين طوال أيام العيد بالإضافة إلى الكشف الطبي على الأضحية لضمان سلامتها وصحة لحومها وأيضا حافظا على البيئة من التلوث وانتشار الأمراض بدلا من الذبح في الشوارع.

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