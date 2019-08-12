ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا ورامز جلال.. شاهد | نجوم فى حفل زفاف نشوى مصطفى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:33 م
صورة من حفل زفاف
صورة من حفل زفاف نشوى مصطفى
نبيل العدوى
نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر صفحتها على موقع إنستجرام، صورة قديمة من حفل زفافها وعلقت عليها قائلة: اللى حيقول اسامى الزملاء اللي موجودين فى صورة فرحى يبقى شطور.

وجمعت الصورة عدد من الممثلين ومنهم أحمد السقا، رامز جلال، سامح السريطى، منال سلامة، سناء يوسف وغيرهم.

وكانت نشوى مصطفى تلقت العديد من ردود الأفعال عقب تقديمها أغنية خاصة فى حفل زفاف نجلها مؤخرا، ودخلت بعدها قائمة التريند لعدة أيام.

وقالت نشوى مصطفى لـ"صدى البلد": أقضى بعض الوقت فى الساحل الشمالى مع الأسرة والأصدقاء، قبل العودة للاستعداد لحفل زفاف ابنتى مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأبدت نشوى مصطفى سعادتها الغامرة من استقبال الجمهور فى كل مكان لأغنيتها الأخيرة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع هذا الصدى، الذى وصل إلى تلقيها عروضا لإحياء حفلات زفاف فى الخليج، وهو ما جعل إبنتها وخطيبها يطالبونها بتقديم أغنية لهما أيضا خلال حفل الزفاف.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقبالكم يارب.. أول تعليق من نشوى مصطفى على زفاف نجلها

بعد سرقة بدلة حفل زفاف نجلها.. نشوى مصطفى:حسبي الله ونعم الوكيل

شاهد.. نشوى مصطفى تهدد زوجة ابنها في فيديو جديد

شاهد.. أول تعليق لـ نشوى مصطفى بعد تهديد زوجة ابنها

نشوى مصطفى لـ صدى البلد: أقدم أغنية جديدة في فرح ابنتي.. لست حماة صعبة.. وأديت رسالتي تجاه ابني

بعد تلقيها عروضا للغناء بالخليج.. نشوى مصطفى تستعد لتقديم أغنية جديدة

ترشيحاتنا

انتقادات حادة لـ رانيا يوسف بعد إطلالة مثيرة للجدل .. صور

نجم الزمالك يدخل فى صفقة تبادلية مع لاعب وادى دجلة

احمد عز وزينة .. مصدر أمني: عز اعتدى على زينة وشقيقتها.. والأخيرة حررت محضرا ضده

محمد صلاح حديث الصحف البريطانية..تعرف على السبب

توقف حركتي القطارات والمرور بالقليوبية بسبب حريقين في جرار وسيارة

عتاب مرح.. ماذا قال محمد صلاح لطفل جرح نفسه كي يلتقط صورة مع الفرعون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل