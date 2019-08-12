أحمد السقا ورامز جلال.. شاهد | نجوم فى حفل زفاف نشوى مصطفى

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر صفحتها على موقع إنستجرام، صورة قديمة من حفل زفافها وعلقت عليها قائلة: اللى حيقول اسامى الزملاء اللي موجودين فى صورة فرحى يبقى شطور.



وجمعت الصورة عدد من الممثلين ومنهم أحمد السقا، رامز جلال، سامح السريطى، منال سلامة، سناء يوسف وغيرهم.



وكانت نشوى مصطفى تلقت العديد من ردود الأفعال عقب تقديمها أغنية خاصة فى حفل زفاف نجلها مؤخرا، ودخلت بعدها قائمة التريند لعدة أيام.



وقالت نشوى مصطفى لـ"صدى البلد": أقضى بعض الوقت فى الساحل الشمالى مع الأسرة والأصدقاء، قبل العودة للاستعداد لحفل زفاف ابنتى مطلع شهر سبتمبر المقبل.



وأبدت نشوى مصطفى سعادتها الغامرة من استقبال الجمهور فى كل مكان لأغنيتها الأخيرة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع هذا الصدى، الذى وصل إلى تلقيها عروضا لإحياء حفلات زفاف فى الخليج، وهو ما جعل إبنتها وخطيبها يطالبونها بتقديم أغنية لهما أيضا خلال حفل الزفاف.





