شاهد.. ابن بشرى يثير الجدل على انستجرام

شاركت الفنانة بشري جمهورها بنشر صورة تجمعها بالفنان الشاب خالد أنور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وعلقت بشرى علي الصورة: لما الأم وابنها يخرجوا مع بعض ابني من مسلسل عوالم خفية الممثل الموهوب والنجم الصعد خالد أنور".



"عوالم خفية" تأليف ورشة كتابة مكونة من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان،وإخراج وإنتاج رامي امام وهشام تحسين ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب،أحمد وفيق، صلاح عبد الله ، بشرى، هبة مجدي، ومي سليم .

