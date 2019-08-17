ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الاول.. بنزيما يتقدم لـ ريال مدريد على سيلتا في افتتاح مشواره بالليجا

السبت 17/أغسطس/2019 - 05:58 م
لاعبو ريال مدريد
لاعبو ريال مدريد
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي سيلتا فيجو وريال مدريد بتقدم الأخير بهدف نظيف، في افتتاحية مشوار الميرنجي في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020.

سيطر سيلتا فيجو على معظم أحداث الشوط الأول ، ووصلت نسبة الإستحواذ لـ 63 % مقابل 37 % لريال مدريد ، لكن الفرنسي كريم بنزيما تمكن من هز شباك سيلتا ، في الدقيقة الثانية عشرة ، بعد انطلاقة رائعة بالكرة من الويلزي جاريث بيل ، الذي قام بدوره بإرسال عرضية أرضية ، قابلها بنزيما بقدمه في شباك سيلتا معلنًا عن الهدف الأول، وانتهي به الشوط الأول

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، أحرز برايس مينديز هدفًا لسيلتا ، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار.

يذكر أن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني للموسم الماضي ، استهل حملة الدفاع عن لقبه بالخسارة أمس أمام نادي أتليتك بيلباو بهدف نظيف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يبدأ رحلة البحث عن لقب الليجا الغائب أمام سيلتا فيجو

بيل وبنزيما يقودان الهجوم.. تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

بنزيما يفتتح أهداف ريال مدريد في الدوري بهدف في شباك سيلتا .. فيديو

ترشيحاتنا

سريدوييفيتش عن تدريب الزمالك : مجرد هراء

ربنا هو اللي بيحاسب .. هجوم نارى من إنجي وجدان ضد منتقديها

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب

بعد الحملة ضد خيال مآتة.. ادوارد يدافع عن احمد حلمى

شاهد... أول انتاج للصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب بعد افتتاح الرئيس السيسي

فيديوجراف| بي اوت كيو - beoutQ لن تتوقف نهائيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى فى بغداد.. محمد عساف يتألق فى حفله بالعراق .. شاهد

شاهد... أول انتاج للصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب بعد افتتاح الرئيس السيسي

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب