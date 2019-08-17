الشوط الاول.. بنزيما يتقدم لـ ريال مدريد على سيلتا في افتتاح مشواره بالليجا

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي سيلتا فيجو وريال مدريد بتقدم الأخير بهدف نظيف، في افتتاحية مشوار الميرنجي في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020.



سيطر سيلتا فيجو على معظم أحداث الشوط الأول ، ووصلت نسبة الإستحواذ لـ 63 % مقابل 37 % لريال مدريد ، لكن الفرنسي كريم بنزيما تمكن من هز شباك سيلتا ، في الدقيقة الثانية عشرة ، بعد انطلاقة رائعة بالكرة من الويلزي جاريث بيل ، الذي قام بدوره بإرسال عرضية أرضية ، قابلها بنزيما بقدمه في شباك سيلتا معلنًا عن الهدف الأول، وانتهي به الشوط الأول



وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، أحرز برايس مينديز هدفًا لسيلتا ، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار.



يذكر أن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني للموسم الماضي ، استهل حملة الدفاع عن لقبه بالخسارة أمس أمام نادي أتليتك بيلباو بهدف نظيف.