كاس العالم لكرة اليد للناشئين 2019.. رسميا.. المانيا تواجه مصر في النهائي

تأهل منتخب ألمانيا لناشئي اليد ، إلى نهائي المونديال بعدما تغلب على نظيره الدنماركي بنتيجة ، 31-23 ، في مباراة نصف نهائي البطولة المقامة في مقدونيا.



وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بنتيجة 13 -9 ضمن منافسات نصف نهائي مونديال يد الناشئين.



وحجز منتخب مصر لناشئي اليد مقعده في نهائي كأس العالم لكرة اليد ، ليواجه المانيا ،في اللقاء النهائي.



وتنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين في النهائي غدا الأحد في السادسة مساء ، وتذاع مباشرة عبر قناة تايم سبورت الحاصلة على الحقوق الحصرية للمباريات.