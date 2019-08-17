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رياضة

كاس العالم لكرة اليد للناشئين 2019.. رسميا.. المانيا تواجه مصر في النهائي

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:29 م
صدى البلد
ريهام بكير
تأهل منتخب ألمانيا لناشئي اليد ، إلى نهائي المونديال بعدما تغلب على نظيره الدنماركي بنتيجة ، 31-23 ، في مباراة نصف نهائي البطولة المقامة في مقدونيا.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بنتيجة 13 -9 ضمن منافسات نصف نهائي مونديال يد الناشئين.

وحجز منتخب مصر لناشئي اليد مقعده في نهائي كأس العالم لكرة اليد ، ليواجه المانيا ،في اللقاء النهائي.

وتنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين في النهائي غدا الأحد في السادسة مساء ، وتذاع مباشرة عبر قناة تايم سبورت الحاصلة على الحقوق الحصرية للمباريات.

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