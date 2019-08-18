شاهد.. جيهان نصر بالحجاب مع أولادها تتصدر محرك البحث جوجل

تصدرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر محرك البحث "جوجل"، بعدما نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر وأبنائها.



وظهرت جيهان نصر مع هبة مجدي بعد حضورها العرض الخاص لمسرحية الملك لير، التي تقوم ببطولتها هبة مجدي والفنان الكبير يحيى الفخراني وزوجها محمد محسن.



وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة: "فجأة حصلت إمبارح في عرض الملك لير أني شفت النجمة " جيهان نصر " و اولادها انا بحبها قوي وانتي شرفتينا اسعدتينا بوجودك".



ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر إنستجرام.



يذكر أن الفنانة جيهان نصر قررت اعتزال العمل الفني بعد زواجها من رجل الأعمال سعود الشربتلي، وذلك في نهاية التسعينيات وتحديدا عام 1997.