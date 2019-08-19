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بهذه الطريقة.. تعرف على كيفية إنشاء حساب واتساب

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:11 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
شيماء عبد المنعم
يرغب بعض المستخدمين فى استخدام تطبيقات التراسل الفورى مثل تطبيق واتساب "WhatsApp"، ولكن يجهل كيفية إنشاء حساب نشط على تطبيق المراسلة الفورية، في هذه الحالة إليك طريقة إنشاء حساب على تطبيق واتساب لمستخدمى نظامى التشغيل أندرويد و ios، وفقا لما ذكره موقع "Gadgets Now" الهندى.

1. افتح واتساب تطبيق "WhatsApp".

2. اختر الدولة الخاص بك من القائمة المنسدلة، وسوف يؤدى ذلك إلى تحديد رمز البلد تلقائيًا.

3. ادخل رقم الهاتف الخاص بك الذى تريد استخدامه، في المربع المخصص له.

4. اضغط على زر التالي "Next"، حتى تتلقي رمز التحقق من خلال رسالة نصية.

5. ادخل رمز التحقق المكون من 6 أرقام، للتأكيد رقم هاتفك، في حالة عدم تلقى الرمز اضغط على إعادة إرسال الرسائل القصيرة "Resend SMS".

6. بعد تأكيد رمز التحقق، سيبدأ تشغيل واتساب كل ما تبقي هو كتابة اسمك وإضافة صورتك، ثم ابدأ دردشة جديدة.

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