ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبروك لأم الدنيا .. تركى ال الشيخ يهنئ منتخب كرة اليد لحصده كأس العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:50 م
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
محمد بدران
هنأ تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد ، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا .

وكتب تركى ال الشيخ على صفحته بموقع "فيس بوك"‏‏‏‏‏‏‏مبروك لأم الدنيا الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد، اللعبة التي دائمًا ما يشرف فيها ابناء النيل وطنهم بجانب باقي الرياضيين في كل الألعاب، يارب دايمًا الخير والتقدم لمصر وقيادتها وشعبها الطيب"


واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد .

وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، علي منتخب المانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.

مبروك لأم الدنيا .. تركى ال الشيخ يهنئ منتخب كرة اليد لحصده كأس العالم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام الجخ يهنئ منتخب مصر لليد عقب التتويج بلقب كأس العالم

شاهد .. مراسم تتويج منتخب مصر لناشئي كرة اليد ببطولة كأس العالم

الفنان صبرى فواز يهنئ منتخب مصر لليد عقب التتويج بلقب كأس العالم

أبطال العالم .. محمد صلاح يهنئ منتخب كرة اليد بعد التتويج التاريخي بكأس العالم

عمرو عبد الحميد يهنئ منتخب كرة اليد بعد التتويج التاريخي بكأس العالم

سجدة ما بعد التتويج.. منتخب ناشئي اليد حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة

ترشيحاتنا

هاشتاج # كره اليد يشعل تويتر .. ومغردون : أولاد مصر أبطال العالم

عمليات إخصاء.. أهالي طور سيناء يشتكون من انتشار الكلاب الضالة

خالد الغندور يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع ميتشو

اجتماع مطول بين لاعبي الزمالك وطارق يحيى.. اعرف السبب

عاشق الشباك.. المصرى حسن وليد يحصد لقب هداف كأس العالم لناشئي اليد

نفس الشيء ولكنكم تحبون أوزرلي.. رانيا محمود ياسين تشبه نفسها بالسلطانة هيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور

أشهرها برجان بإيطاليا.. شاهد| أغرب تصميمات الغابات العمودية حول العالم

شاهد | تصميماته.. اختيار مسجد مصري ضمن الأفضل على مستوى العالم